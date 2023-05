Tallers de cuina a Unnic per "recuperar" receptes andorranes

Actualitzada 29/05/2023 a les 10:56

El centre d'oci integral Unnic amplia l'oferta de restauració amb classes de cuina particulars per a grups reduïts i tallers amb padrins i padrines per "recuperar i compartir receptes tradicionals". La previsió és que les classes de cuina, adreçades als clients més fidels, s'imparteixin periòdicament de 17.30 hores a les 19 hores a la cuina d'Unnic, incorporant sessions temàtiques de gastronomia japonesa, de fusió, d'arrossos o de com treballar el peix.D'altra banda, Unnic informa en nota de premsa que està treballant en la primera edició d'una jornada on el xef executiu Nazario Cano, juntament amb un segon cuiner elaboraran un menú a quatre mans. L'activitat es farà a porta tancada amb un aforament màxim de 30 persones. El Bar Rojo del centre també té previst oferir sessions de cuina oriental. Unnic recorda que a partir del 12 de juny se celebrarà un cicle de tasts i maridatges de vins amb la sommelier Dolores Cano.