Suport d'Andorra a una resolució en favor d'Ucraïna

Actualitzada 29/05/2023 a les 06:18

Els estats membres de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), entre els quals Andorra, van votar dimecres, per àmplia majoria, una resolució que condemna els atacs de Rússia contra el sistema de salut ucraïnès, en el marc d’una reunió de l’organització a Ginebra, en un sufragi en què el règim de Cuba hi va votar en contra. El text, que exigeix que Rússia cessi “de manera immediata tot atac contra els hospitals i altres establiments de salut” a Ucraïna, va ser adoptat per 88 vots a favor i 12 en contra, entre els quals la delegació russa, Cuba, la Xina, Corea del Nord i Bielorússia. La resolució, anomenada “Emergència sanitària a Ucraïna i als països que reben i acullen refugiats, arran de l’agressió de la Federació de Rússia", va ser presentada per Albània, Alemanya, Andorra, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, el Canadà, Xipre, Colòmbia, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia i Eslovènia.