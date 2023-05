Rescaten un jove que es va llençar al riu després de discutir amb la parella

Actualitzada 29/05/2023 a les 06:18

Agents del cos de policia van rescatar ahir a la matinada un menor que va llançar-se al riu. Els fets van succeir al voltant de les tres de la matinada a prop de la Rotonda de la Comella. El menor, que té 17 anys, estava en una discoteca de la zona i aparentment va discutir amb la seva parella, segons va informar el servei de policia. Llavors va dirigir-se al riu amb la intenció de llançar-se i la seva parella va avisar la policia. Quan van arribar els agents van trobar el menor a dins del riu i el van haver de treure. En veure que estava “una mica exaltat”, els agens van avisar els bombers i els serveis mèdics i el noi va ser traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per ser atès i posteriorment se li va donar d’alta quan ja estava més tranquil. L’Associció per a la defensa del Jovent en Risc ha posat de manifest durant els últims dies la falta de recursos que hi ha al país per atendre addiccions o conductes com la d’aquest jove.