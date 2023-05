Actualitzada 29/05/2023 a les 12:28

MoraBanc alerta d’un nou intent d’estafa en què es fa servir fraudulentament el seu nom via SMS. El missatge avisa els clients d’una compra en línia inusual per un alt import i demana que es verifiqui a través d’un enllaç. L’entitat bancària avisa que aquest tipus de missatges és un intent fraudulent d’aconseguir les dades personals, i que MoraBanc no demanarà en cap cas dades confidencials a través de missatges directes per SMS o Whatsapp. La policia afegeix que en cap cas s’ha d’entrar a l’enllaç, i recomana esborrar el missatge.La setmana passada, MoraBanc va alertar, a través de les xarxes socials, d’un altre intent d’estafa en què s’informava els clients d’un inici de sessió des d’Eivissa i s’avisava que, si no es reconeixia la localització, l’usuari ho verifiqués a través de l’enllaç. En efecte, es tracta d’una allau sense precedents d’intents de frau, i la policia confirma que ja s’han presentat més d’una desena de denúncies. Alguns indicis de sospita davant d’aquests missatges poden ser que no es dirigeixen de manera personalitzada al receptor i que fan servir un llenguatge col·loquial.