Menys salut o més atenció?

Actualitzada 29/05/2023 a les 12:03

Els problemes de salut mental afecten cada vegada més adolescents i preadolescents. Es calcula que un de cada set joves en pateix algun i, en l’àmbit nacional, el Departament d’Infància, Adolescència i Joventut d’Afers Socials va atendre el 2022 un 30% més d’usuaris d’entre 11 i 15 anys, segons va publicar el Col·legi de Psicòlegs (Copsia) fa uns dies a través de xarxes socials, on celebrava la campanya de sensibilització sobre la salut mental, Trenca el tabú, d’Unicef Andorra. Els experts apunten que aquest increment no correspondria a un únic factor, sinó a diversos i de diferent índole.“No hi ha un factor concret que hagi contribuït a l’augment de les patologies mentals entre els joves, sinó que són diversos”, afirma Ariadna Alonso, psicòloga infantojuvenil i secretària del Copsia. Esmenta les dificultats socioeconòmiques que s’estan experimentant, com la inflació o les conseqüències de la guerra d’Ucraïna; la pandèmia, que va portar a l’aïllament social de molts infants, i el fet que “vivim en una societat en què no tenim temps de parar ni tampoc de pensar en nosaltres mateixos”. Així mateix, l’experta assegura que “hi ha hagut els darrers anys un trencament dels estigmes al voltant de la salut mental, i això ha contribuït a fer que cada cop se’n tingui més consciència i es detectin més patologies”.Les patologies psicològiques més usuals entre la població jove són els trastorns de dèficit d’atenció, l’ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris, aquest últim sobretot entre adolescents. Alonso recomana a les famílies estar atentes per si detecten en els seus fills comportaments que els facin sospitar, com ara “canvis d’humor sobtats, tristesa persistent, irritabilitat, situacions de conflicte dins de casa, baix rendiment acadèmic o canvis en l’alimentació”. Afegeix que el més important és preguntar i donar espai perquè els joves puguin expressar les seves emocions, “així com validar-les, i no menysprear-les”, i, si la situació va a més, demanar l’ajuda de professionals.La prevenció és un altre dels punts claus en el tractament de problemes mentals entre els joves i la població en general. En aquest sentit, Alonso apunta al paper del Govern i les escoles per conscienciar sobre el tema amb campanyes, xerrades, etc.