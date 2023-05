Cap sol·licitud per accedir al programa d'avals per a la compra d'un pis

Actualitzada 29/05/2023 a les 12:02

ALGUNA BAIXA JA COBERTA A AL CASA ARISTOT MORA

Els 22 apartaments de la Casa Aristot Mora, construïda per la Fundació Privada Armor al carrer Ciutat de Valls, ja estan ocupats des de fa dies. Tot i això, segons va explicar el director de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), hi ha hagut algun llogater que ha causat baixa en deixar de complir els requisits que s’exigien a la convocatòria, malgrat que la vacant ha estat ocupada immediatament. De fet, encara hi ha una trentena de persones en llista d’espera, tenint en compte que en el seu dia es van presentar 52 sol·licituds que complien tots els requisits per ocupar un d’aquests pisos, mentre que el total de demandes va ser de 108. Aquests habitatges estan destinats a persones en risc d’exclusió social greu i que es trobin sense llar. L’objectu de la iniciativa és oferir un habitatge amb suports tècnics per poder desenvolupar les activitats de la vida diària.

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) no ha rebut encara cap sol·licitud per poder beneficiar-se del programa extraordinari d’avals per a la compra d’un primer habitatge. Així ho ha explicat el director de l’entitat, Josep Maria Pla, segons el qual sí que han rebut algunes demandes d’informació, sobretot per via telefònica, per conèixer els requisits que s’han de complir per poder acollir-se a aquesta iniciativa.La posada en marxa d’aquest programa va ser anunciada per l’anterior Govern en roda de premsa a mitjans del passat mes de març, però no va ser fins dues setmanes després quan va sortir publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), amb la qual cosa està en funcionament des de fa aproximadament un mes.S’ha de tenir en compte que, per poder acollir-se a les ajudes que s’hi contemplen, s’han de seguir una sèrie de passos. En primer lloc, cal triar un habitatge que compleixi amb les característiques que s’exigeixen, i posteriorment s’ha d’anar al banc, que és l’encarregat de determinar si l’interessat compleix els requisits perquè se li pugui concedir la hipoteca. Només en el cas que des de l’entitat bancària es doni el vistiplau es pot fer efectiva la presentació de la sol·licitud davant de l’INH. El programa suposa que l’executiu avala el 20% del valor total del préstec hipotecari demanat, i subvencionarà també una part dels seus interessos, que variarà entre el 35% i el 15% de la despesa financera a 30 anys, segons el valor total del préstec. Aquesta iniciativa estarà en vigor al llarg de tota aquest exercici i mentre hi hagi disponibilitat pressupostària.Així, el pressupost amb què s’ha dotat el programa és de 10 milions per als avals i 10 milions més per a les subvencions. El període màxim d’amortització de l’habitatge és de 30 anys o fins que la persona faci 65 anys. Tot i això, es dona la possibilitat de portar a terme una amortizació anticipada, parcial o total, sense costos ni comissions. L’interès que s’aplicarà és l’euríbor més 1,10% variable.