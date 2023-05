Campos insisteix al Superior en impugnar les eleccions

Actualitzada 29/05/2023 a les 12:02

L’advocat Emili Campos ha presentat un recurs d’apel·lació al Tribunal Superior contra la resolució de la Batllia, que no va veure indicis que permetin pensar en irregularitat en el vot judicial. En aquest nou intent, el lletrat insisteix que se li han vulnerat els drets recollits a l’article 41 de la Constitució, i manté que el centre de la seva demanda és que no se li assegura la inviolabilitat del seu vot i, per extensió, la resta de vots judicials.Campos recorda que en la seva demanda es va mostrar disposat a esmenar qualsevol defecte, i retreu la “falta d’interès de cercar la veritat, si realment s’havia portat a terme de forma efectiva el protocol de guàrdia i custòdia” dels 9.000 vots judicials. El lletrat ambé es pregunta el motiu pel qual les urnes no eren transparents i precintades. Campos tampoc entén que es vulgui “crear confusió” quan es manifesta que el vot judicial no és un vot sinó un dipòsit, fins que les paperetes es dipositen a les urnes de les meses electorals.