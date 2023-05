Actualitzada 29/05/2023 a les 11:30

LA USdA VOL QUE VINGUIN SINDICALISTES DE LA CES A PARLAR DELS DRETS LABORALS

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) demanarà a la Confederació Europea de Sindicats (CES), de la qual és membre, que puguin venir al pais sindicalistes per donar a conèixer els drets dels treballadors. La iniciativa de la USdA obeeix al fet que encara són molt pocs els comitès d’empresa que s’han constituït al país i de les empreses en què hi hagi delegats sindicals. “El primer que hem de fer és explicar, per exemple, què és un conveni col·lectiu, què són els delegats de seguretat i higiene a la feina”. Ubach va explicar que “si volem que es creïn comitès d’empresa, hem de saber de què estem parlant, i aquest és un àmbit en què ens pot ajudar la CES”. Ubach va manifestar també que no creu en la figura del mediador per als convenis col·lectius, després que el Govern hagi aprovat una regulació que permet aquesta figura. “És una cosa que queda molt maca però que no serveix per a res”, va emfasitzar el secretari geneal de la USdA. “Mentre es mantingui l’acomiadament lliure, com passa actualment, serà molt difícil que algú pugui exercir els seus drets sindicals”, va afegir Ubach.

Andorra s’haurà de dotar d’un fons de garantia salarial encarregat d’assegurar als treballadors la percepció del seu salari i de les indemnitzacions corresponents en cas que l’empresa es trobi en una situació d’insolvència. Això serà així obligatòriament si finalment s’acaba firmant un acord d’associació amb la UE, que obliga els seus membres, a través d’una directiva comunitària, a constituir un organisme d’aquestes característiques. A Espanya, per exemple, està en funcionament el Fons de Garantia Salarial (Fogasa), com a organisme adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social, que garanteix als treballadors la percepció dels salaris i una indemnització per acomiadament de la relació laboral. Aquest fons es financia amb les cotitzacions que aporten les empreses periòdicament.La demanda de creació d’un ens d’aquest tipus ha estat feta pel secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, des de fa molt de temps, però l’ha tornat a reiterar darrerament davant l’increment de casos d’empreses que pateixen alguna problemàtica que els impedeix complir amb les seves obligacions amb els treballadors. “Aquesta seria una molt bona iniciativa què ja s’està utilitzant en molts països, ja que darrerament s’està produint un degoteig d’empreses que tenen problemes per pagar als treballadors”, va asse-nyalar el líder sindical. Segons es queixa Ubach, però, aquesta proposta, “igual que moltes altres que hem fet durant anys i que afecten els treballadors, com per exemple la creació d’un subsidi d’atur contributiu, ha quedat en un calaix i no s’ha volgut tenir en compte”. La realitat, doncs, és que en la majoria els casos els treballadors han d’esperar per poder cobrar el que l’empresa els deu fins que es produeix una resolució judicial, la qual cosa els suposa un perjudici clar.La intenció del Govern és que les converses amb la UE puguin culminar en el transcurs d’aquest mateix any, aprofitant la presidència espanyola del Consell, per tal de convocar posteriorment un referèndum que permeti a la població expressar el seu parer. Els membres de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) no tenen encara una opinió definida en relació amb aquesta qüestió, però sí que són conscients que aquest és un dels aspectes del cabal comunitari que també afectaran Andorra una vegada s’hagi firmat l’acord d’associació.Una altra prestació a la qual tenen dret els treballadors dins de l’àmbit de la UE és el subsidi d’atur, que les instàncies comunitàries també volen que sigui una realitat a Andorra. En aquest cas, la proposta del Govern és, per exemple, que els residents espa-nyols que tornin al seu país es puguin beneficiar també de la prestació per desocupació involuntària que ja existeix per a aquelles persones que es queden sense feina. La qüestió és ara saber si aquest model serà suficient o bé la UE obligarà Andorra a adoptar un sistema més semblant al que funciona als països membres.