Barrera: "La Seu ha escollit canvi i el canvi ara si serà possible"

Actualitzada 29/05/2023 a les 12:15

Joan Barrera, de Compromís X La Seu, es va imposar ahir a la Seu d'Urgell amb vuit regidors (42,76% i 1.876 vots), seguit de Jordi Fàbrega, de JxCat, amb quatre (22,58% i 991); Francesc Viaplana, d'ERC, amb tres (15,13% i 664), i Bernat Lavaquiol, de la CUP, amb dos (11,78% i 517). Barrera va valorar els resultats assegurant que estan "immensament feliços". "La Seu ha parlat, ha escollit canvi i el canvi ara si serà possible", va assegurar Barrera, que aposta per fer-lo en un ambient "tranquil, dialogant i treballant amb els altres partits per fer un govern estable". D'altra banda, els candidats Junts i ERC, Jordi Fàbrega i Francesc Viaplana, partits que han governat en coalició durant l'actual legislatura, assumeixen els resultats obtinguts. De fet, tots dos partits han perdut un representant i ara es veuen a l'oposició.Fàbrega va reconèixer ahir que no eren els resultats que esperaven. "Creiem que les coses no les hem fet tan malament", va indicar, tot recordant que han hagut de gestionar una pandèmia i que han aconseguit reptes importants per la ciutat i "sembrar la llavor" d'altres projectes. En aquest sentit, creu que l'abstenció que registrada entre els votants de partits independentistes els ha afectat i que ara faran "una oposició lleial però molt ferma".Viaplana, en canvi, va lamentar la pèrdua d'un representant, però va voler deixar clar que està satisfet amb la campanya i les propostes que han rebut per part de la ciutadania. També va posar en valor la feina feta en aquesta legislatura i els "projectes embastats" de cara al futur. Pel que fa a possibles pactes, tot i deixar clar que la decisió la prendrà l'assemblea del partit, va dir que veu "molt difícil" estar en un govern en què ERC no tingui l'alcaldia.En aquestes eleccions hi han concorregut sis llistes: Compromís X La Seu, Junts per la Seu, ERC, CUP, PP i VOX. L'espai dels comuns s'ha quedat aquest cop sense llista, com també ha passat amb Ciutadans. Barrera ha fregat la majoria absoluta, i només li han faltat vint vots.