Acte silenciós per protestar per l'abús de la presó preventiva

Actualitzada 29/05/2023 a les 12:02

Amics i familiars d’un home acusat de delicte d’extorsió promouen una concentració silenciosa davant la seu de la justícia, dijous vinent, per denunciar l’abús que es fa a Andorra de la presó provisional, que vulnera la presumpció d’innocència.L’home va ser detingut juntament amb dos empresaris andor-rans del sector de la construcció que volien recuperar un deute de 200.000 euros de l’antiga Construcción Buiques, que es va declarar en fallida. Per fer-ho, segons van declarar, van comptar amb l’ajuda d’un suposat amic, que va ser qui presumptament va amenaçar un dels fills del propietari portuguès de Buiques, que ara operen amb una altra empresa. Aquest va posar els fets en coneixement de la policia, i els dos germans i l’amic van ingressar al centre penitenciari.Fonts properes a la família van confirmar que s’està organitzant aquest acte reivindicatiu perquè veuen injust que una persona, pel fet de tenir la nacionalitat espanyola, estigui més d’un any en presó preventiva sense judici perquè la batlle considera que hi ha risc de fugida. La concentració es vol fer extensiva a l’abús d’aquesta fórmula per part de la justícia andorrana.Els germans empresaris van ser posats en llibertat condicional tot just abans de Nadal, amb vigilància monitoritzada.Fa un any, el batlle va decretar l'ingrés a la presó dels dos empresaris acusats d'un presumpte delicte d'extorsió i de l’amic que suposadament es va encarregar de les amenaces.Els germans sempre han defensat que no van contractar cap sicari i que la tercera persona és una amistat que es va oferir a ajudar-los per recuperar el deute. L'acusació, en aquest cas la víctima, va presentar querella criminal contra els tres processats perquè volia afegir-hi l’acusació de blanqueig de diners.