Actualitzada 28/05/2023 a les 11:54

ENTRENADA PER MANTENIR CONVERSES AMB LES PERSONES, PERÒ AMB AUTOCENSURA

Es tracta d'una intel·ligència artificial que està entrenada per mantenir converses, de manera que només li has de fer preguntes de forma convencional i les entendrà. Això obre la porta a les moltes funcions de XatGPT, gran quantitat d'ordres per utilitzar-la. XatGPT és un sistema de xat basat en el model de llenguatge per Intel·ligència Artificial GPT-3, desenvolupat per l'empresa OpenAI. És un model amb més de 175 milions de paràmetre i entrenat amb grans quantitats de text per fer tasques relacionades amb el llenguatge, des de la traducció fins a la generació de text. A una intel·ligència artificial se l'entrena a base de text, se li fan preguntes i se li afegeix informació, de manera que aquest sistema, a base de correccions al llarg del temps, es va entrenant per dur a terme de manera automàtica la tasca per a la qual ha estat dissenyada. Aquest és el mètode per entrenar totes les IA, tant la de XatGPT com altres de l'estil dels Magic Avatars de Lensa. En el cas de XatGPT, ha estat entrenada per mantenir converses amb qualsevol persona.

La intel·ligència artificial és el futur, diuen alguns, i per a d’altres posarà en perill la humantitat si es desenvolupa i acaba tenint consciència que es més poderosa que els humans. L’etern debat de la tecnologia i l’ús que se’n fa. Hem provat el model gratuït, poc desenvolupat i amb informació fins el 2021.“Andorra ofereix una qualitat de vida alta. La seva bellesa natural, l'aire net i les opcions d'activitats a l'aire lliure són atractives per a moltes persones. A més, té un índex de criminalitat baix i un sistema de salut de qualitat. Impostos baixos: Andorra és coneguda per la seva fiscalitat atractiva. No té impost sobre la renda personal ni sobre el patrimoni, cosa que pot ser un avantatge per a aquells que busquen reduir la càrrega fiscal. No obstant això, és important tenir en compte que els requisits fiscals poden canviar, i que Andorra ha estat sota pressió internacional per reformar el seu sistema fiscal.Oportunitats professionals: Andorra té una economia basada principalment en el turisme, el comerç minorista i els serveis financers. Si bé pot oferir oportunitats professionals en aquests sectors, l'oferta de treball pot ser limitada en altres àmbits. Depenent del teu camp professional, potser caldrà investigar si hi ha possibilitats d'ocupació adequades per a tu.“El cost de la vida a Andorra pot variar en funció de diversos factors, com ara la demanda d'habitatges, les polítiques econòmiques, la inflació i altres circumstàncies socials i econòmiques.No obstant això, hi ha alguns factors que poden influir en el cost de la vida a Andorra en el futur: Andorra és un destí turístic popular, especialment per a l'esquí i altres activitats a l'aire lliure. Si la demanda de turisme i la compra d'habitatges per part de no residents segueixen augmentant, és possible que això pugui exercir pressió sobre els preus dels immobles i, en conseqüència, augmentar el cost de la vida.Canvis fiscals: Andorra ha estat sota pressió internacional per reformar el seu sistema fiscal i complir amb les regulacions internacionals. Si Andorra implementa canvis en la seva estructura fiscal, això podria tenir repercussions en els costos i les taxes locals, cosa que afectaria potencialment el cost de vida per a residents i empreses.Inflació i fluctuacions econòmiques: com a part de l'economia global, Andorra està subjecta a fluctuacions econòmiques i factors com la inflació.”“Andorra té una població relativament petita, amb al voltant de 77.000 habitants, segons les dades més recents. És cert que la proporció d'estrangers residents a Andorra ha anat augmentant en els últims anys. No obstant això, no hi ha indicacions clares que suggereixin que la població andorrana es veurà superada pels estrangers en un futur proper.Andorra ha establert regulacions específiques per al procés d'immigració i la concessió de residència als estrangers. Aquestes regulacions inclouen requisits com ara l'obtenció d'un contracte de feina, la prova de solvència econòmica o la demostració de llaços familiars amb residents andorrans. Això ajuda a controlar el flux d'immigrants i a mantenir un equilibri demogràfic.És important tenir en compte que el principat d'Andorra té un interès en mantenir el seu caràcter i la seva identitat com a país. Tot i que permet l'arribada d'estrangers per motivacions turístiques, laborals o inversores, també busca preservar la seva cultura i les tradicions.Com en qualsevol altre país, les polítiques migratòries poden canviar amb el temps en resposta a factors econòmics, socials i polítics. No obstant això, no hi ha indicis actuals que suggereixin que la població andorrana es vegi superada pels estrangers en un futur proper”.“En el cas específic d'Andorra, que té una economia molt relacionada amb l'esquí i l'activitat turística hivernal, el canvi climàtic podria tenir repercussions importants. Si les temperatures continuen augmentant i les nevades disminueixen, és possible que Andorra experimenti un escurçament de la temporada d'esquí i una disminució de l'espessor i la qualitat de la neu.Si bé no es pot predir amb certesa el futur de la neu a Andorra, el canvi climàtic és una preocupació global, i pot tenir impactes en la quantitat i la qualitat de la neu en regions muntanyenques com Andorra. És important seguir els avenços científics i les mesures preses per abordar aquesta qüestió a escala local i internacional.”“La possibilitat que Andorra es converteixi en una república en el futur depèn de diversos factors, incloent-hi la voluntat política i el consens, tant internament com amb els coprínceps i altres actors involucrats en el sistema polític.Modificar el sistema polític d'un país és un procés complex i pot requerir canvis en la Constitució, acords amb altres països i una àmplia discussió interna. És important assenyalar que aquests canvis no es produeixen de la nit al dia i depenen de les circumstàncies polítiques i socials específiques”.“Andorra està situada als Pirineus, una cadena de muntanyes que és coneguda per l'activitat sísmica. Tot i això, els terratrèmols importants són relativament rars a Andorra. La regió pirinenca, en general, és considerada una zona de baixa a moderada activitat sísmica, en comparació amb altres zones més propenses als terratrèmols.La possibilitat d'un terratrèmol important a Andorra no es pot descartar completament, ja que cap regió no és totalment immune a l'activitat sísmica. No obstant això, les probabilitats d'un terratrèmol important són generalment considerades baixes. Les autoritats d'Andorra i els experts en sismologia solen monitoritzar l'activitat sísmica i prendre les mesures adequades per a la seguretat i la preparació en cas de terratrèmols. Això inclou la implementació de normes de construcció sòlides i la sensibilització sobre les mesures de seguretat sísmica. Si bé és impossible predir amb precisió quan i on es produiran terratrèmols importants, és important estar preparat i conèixer les precaucions i les accions a seguir en cas de terratrèmol. Les autoritats locals i els experts en gestió de desastres poden proporcionar informació més precisa i consells de seguretat relacionats amb els terratrèmols específics a Andorra.”“Pot variar en funció de diversos factors, com la ubicació, les dimensions, l'estat de la propietat i la demanda del mercat. És important tenir en compte que Andorra és un país petit amb una oferta limitada de terrenys per a la construcció, cosa que pot influir en els preus de la propietat.En general, els preus dels pisos són considerats relativament elevats en comparació amb altres països de la regió. Les àrees més cèntriques, com la capital, An dorra la Vella, o altres localitats turístiques, poden tenir preus més elevats que zones més perifèriques o rurals. També hi ha factors, com la disponibilitat de serveis, les vistes panoràmiques o la proximitat a pistes d'esquí, que poden influir en els preus.“No és objectiu afirmar que la sanitat andorrana sigui la millor del món en termes absoluts. La qualitat del sistema de salut d'un país es mesura mitjançant diversos indicadors i factors, com ara l'accés als serveis sanitaris, els resultats de salut, la cobertura sanitària, l'eficiència, la satisfacció dels pacients i altres aspectes relacionats amb la prestació de serveis de salut.Andorra té un sistema de salut que ofereix una cobertura universal i gratuïta. El país compta amb hospitals, centres de salut i professionals mèdics que brinden assistència mèdica als seus habitants. Andorra també disposa d'infraestructures sanitàries modernes i de tecnologia mèdica avançada.No obstant això, cal destacar que hi ha altres països que també tenen sistemes de salut excel·lents, com ara Suïssa, Singapur, Suècia, França o Alema-nya. La qualitat de la sanitat és un tema complex i multifactorial, que pot variar en funció de molts elements, com ara l'organització del sistema de salut, la inversió en infraestructures i tecnologies, la disponibilitat de personal sanitari qualificat, els resultats de salut de la població i altres factors socioeconòmics i culturals.