Un informe no va trobar activitats delictives a les empreses de Pallardó

BPA va encarregar a l’auditora KPMG l’any 2010 que investigués les seves activitats

L’excap d’antiblanqueig de Banca Privada d’Andorra (BPA) Isabel Sarmiento va encarregar l’any 2010 a l’empresa auditora KPMG que investigués les empreses de Rafael Pallardó. L’informe va ser elaborat pel soci de l’auditora i responsable de forensic a l’oficina de Barcelona, Enric Olcina, que ahir va declarar com a testimoni al Tribunal de Corts en el marc del judici per la causa primera de BPA, la coneguda com a cas Gao Ping.



De les conclusions de l’informe que es va poder veure ahir a la sala magna de la seu de la Justícia, es desprèn que “no s’han detectat coincidències amb cap