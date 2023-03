Trobades de l'EFA amb els candidats a cap de Govern

Actualitzada 30/03/2023 a les 13:00

L'Empresa Familiar Andorrana (EFA) s'ha reunit durant aquesta setmana amb els candidats a cap de Govern organitzant un esmorzar amb cada un d'ells. L'objectiu de les trobades, que fa més de 20 anys que es duen a terme, és conèixer els candidats i la seva posició respecte als punts principals destacats per l'EFA com a prioritats pel futur del país, segons indiquen en nota de premsa.Carine Montaner, número 1 d'Andorra Endavant, va ser la primera candidata a passar per les dependències de l'EFA. Montaner va ser preguntada per les propostes a millorar sobre mobilitat, relacions amb Europa i l'habitatge. El candidat a cap de Govern per Concòrdia, Cerni Escalé, va exposar la seva posició respecte a l'acord d'associació amb la UE, l'endeutament de l'Estat o la "desandorranització" de l'economia. A l'esmorzar amb Josep Maria Cabanes, candidat per Liberals d'Andorra, es va tractar la preservació de la identitat andorrana, l'arribada de la inversió estrangera o l'aposta per potenciar l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell, segons informa l'EFA.Acció, PS SDP+ i Demòcrates van ser els últims a trobar-se amb l'EFA. Judith Pallarés, candidata per Acció, va explicar la seva posició amb punts com la despenalització de l'avortament i l'afectació que podria tenir aquest al model institucional. El líder de la coalició PS SDP+, Pere López, va repassar amb la directiva de l'EFA aspectes com les negociacions de l'acord amb la UE i el pes de l'Estat en el PIB del país. Per últim, Xavier Espot, el candidat a ser reelegit com a cap de Govern per Demòcrates+CC+ACO+UP+Independents va tractar l'educació, l'acord d'associació o el model fiscal.