S'organitza una ruta ciclista que va des de la capital fins a Santiago de Compostel·la

Actualitzada 30/03/2023 a les 07:16

Toni Domínguez, gestor de viatges i monitor de gimnàs, és qui hi ha al capdavant d’Andorra-Santiago. Es tracta d’una ruta ciclista solidària que va des d’Andorra la Vella fins a Santiago de Compostel·la, i tots els fons recaptats es donaran a l’associació Asdent, per a la investigació de la malaltia de Dent.L’any 2006, Domínguez va fer el mateix camí fins a Santiago en solitari, i quan va arribar li van dir que era la primera persona a arribar en bicicleta des del Principat. Anys després, viurà l’experiència amb un grup de 14 ciclistes, 11 homes i tres dones. La sortida des d’Andorra la Vella està planejada per al 8 de setembre, coincidint amb la Diada de Meritxell, i el camí es farà en nou etapes, de 1.247 quilòmetres, aproximadament. Els principals patrocinadors de la ruta Andorra-Santiago són Andbank i Viatges Emocions.