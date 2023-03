P3 a Ordino

El debat d’Ordino ha transitat amb penes i treballs entre les vaques del Saboyano i les frases laberíntiques de la Bringué que encara estem intentant desxifrar a hores d’ara.

Havia sentit a dir que a l’Escola andorrana ja només es treballava per competències, i que les classes magistrals s’han deixat de banda. Però ahir la professora Coma va haver de saltar-se el Permsea per alliçonar un parell d’alumnes díscols de la seva parròquia que volen passar de curs massa ràpid sense desenvolupar les competències, i que si no s’afanyen potser hauran de provar més sort en les properes eleccions. I és que per moments el debat semblava una classe de P3 (de maternal, no del laboratori!), amb un alumne que es distreia mirant les vaques del Saboyano per la

