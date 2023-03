Myandbank permet fer inversions des de 150 euros

Hi ha quatre tipus de carteres, que s’han ideat en honor a les pistes d’esquí. La cartera amb menys renda variable, més renda física i, per tant, amb menys risc, seria la cartera pista verda. Després hi ha la pista blava, la pista vermella i la pista negra, que és la que més risc presenta de totes. L’objectiu de rendiment a llarg termini per a la pista verda és del 3%-4%, per a la blava del 5%-6%, per a la vermella del 7%-8% i per a la negra del 8-9%, segons ha confirmat Marta Bravo, directora general adjunta d’Andbank.Durant la presentació també s’ha presentat el rendiment de Myandbank durant els primers mesos de vida. Des del novembre, el primer banc digital amb transferències gratuïtes ha acumulat 7.000 clients, té un saldo de 12 milions d’euros en comptes remunerats a l’1%, i s’han realitzat 18.000 bizums gratuïts per un valor d’un milió i mig d'euros i 4.000 transferències internacionals gratuïtes per un valor de sis milions d'euros.