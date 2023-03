El cap de llista de PS SDP + apel·la al vot útil i al “perill” de fer confiança a les noves formacions

“Apel·lem al vot útil i alertem del risc de votar les noves formacions, perquè el seu programa encara està una mica per madurar i perquè pot portar a la continuïtat de DA.” Amb aquestes paraules va finalitzar ahir el seu discurs el candidat de PS SDP +, Pere López, en l’acte de cloenda de la campanya electoral, al qual van assistir un centenar de persones entre els candidats i els assistents. La candidatura es va erigir com l’única opció pel canvi i va carregar contra les polítiques de Xavier Espot. “Cada cop més gent veu on ens ha portat el