La CEA vol “endreçar” els contactes que es fan amb treballadors de l’Amèrica Llatina

La proposta de la CEA per dur a terme contractacions en origen no serà una realitat a curt termini. Així ho va concretar ahir el director de la patronal andorrana, Iago Andreu, que va explicar que la voluntat és que de cara a la temporada vinent es pugui dur a terme una prova pilot en sectors com ara la restauració, l’hostaleria, el transport o la construcció. Andreu va destacar que la voluntat de la CEA és poder “endreçar” els contactes que es realitzen amb les empreses de l’Amèrica Llatina, quan entitats andorranes busquen mà d’obra en aquests països.

En aquest sentit,