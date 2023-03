La Cambra destaca que l'economia s'ha recuperat

Actualitzada 30/03/2023 a les 06:49

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis va fer públic ahir el balanç de les accions realitzades el 2022. L’entitat considera que ha estat un any en què l’activitat econòmica ha recuperat el ritme després de la pandèmia.Durant el 2022, un dels principals objectius de la Cambra, com a òrgan consultiu, ha estat l’encaix d’Andorra a la Unió Europea i l’afectació que tindrien les empreses del país. Per aconseguir-ho, des de la institució s’ha contractat un assessor per fer un seguiment exhaustiu de les negociacions i s’ha assignat un punt fix d’informació per als empresaris. D’altra banda, la Cambra ha posat en marxa el centre de resolució de conflictes empresarials (CRCE), un servei que assessora sobre quins són els procediments alternatius de resolució de conflictes.Per tal de connectar els estudiants amb les empreses, l’òrgan també ha creat Impuls Jove, una plataforma que permet als alumnes trobar feina temporal com a primer contacte amb una empresa.