La banca privada de Crèdit Andorrà a Espanya guanya 435.000 euros

Creand Wealth Management, la firma de banca privada del grup Crèdit Andorrà a Espa­nya, va tancar amb un benefici de 435.000 euros el 2022, segons informa l’entitat. El patrimoni gestionat va assolir 3.429 milions d’euros. Es tracta d’una xifra que representa un augment del volum de negoci del 38%, i la firma es planteja arribar a 5.000 milions per al 2024.El conseller director general a Espanya de Creand Wealth Management, Marcos Ojeda, destaca que durant l’any passat “hem generat creixement i consolidat el nostre rol com a firma referent en gestió patrimonial i assessorament, que és la nostra activitat principal”. El volum de negoci va tenir un increment orgànic de 484 milions, als quals l’entitat destaca que s’han de sumar els 641 milions aportats per la integració del negoci de GBS Finance. La ràtio de solvència de la firma va tancar l’any en el 25,07% i la de liquiditat es va situar en un 183,17%.