L’augment de cotitzants i d’ingressos implica un menor impacte de la pujada de la despesa sanitària

i que el ‘forat’ de la caixa sigui de 31,2 milionsS

El dèficit de la branca sanitària de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) s’ha moderat el 2022 perquè malgrat que la despesa segueix en línia ascendent, l’increment de cotitzants i, per tant, d’ingressos n’ha equilibrat la balança. El consell d’administració va aprovar ahir el tancament de l’exercici amb un resultat negatiu a la caixa sanitària de 31,2 milions d’euros, 10 milions per sota de la xifra del 2021, quan es van assolir 41,7 milions. El total d’ingressos per cotitzacions a la branca general va arribar a 150,8 milions, mentre que les despeses van ser de 182 milions. Els primers