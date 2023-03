Inquisitiu i segur

Pere López creu que no s’ha de definir amb tres adjectius, que no estaria bé que ell mateix es definís i de fet prefereix que el defineixin els altres.

No ho sé, això de confiar en el criteri dels altres perquè et defineixin és molt confiar. Em diu que no és que li costi definir-se, sinó que creu que no ho ha de fer en una entrevista. El somni que té pendent el nostre candidat és veure com creixen les seves filles i ajudar-les a desenvolupar el seu projecte vital. De fet, la més gran de les seves pors està relacionada amb elles i el seu futur i salut. Sabeu que la por al patiment de les persones estimades és una por universal que senten tant andorrans com australians?



En