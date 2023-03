Espot denuncia "l'escarni públic" a que se'l vol sotmetre

Actualitzada 30/03/2023 a les 13:31

"Tots plegats hauríem de fer una reflexió col·lectiva sobre cap a on volem conduir el nostre país i aquesta campanya electoral", ha manifestat el candidat demòcrata i cap de Govern en funcions en ser interpel·lat aquest matí sobre el plamflet que s'ha distribuït avui amb acusacions referents al seu paper en la intervenció de BPA, el centre de recerca de Grifols o l'habitatge que s'està construint. "Tinc la consciència molt tranquil·la i si no la tingués no estaria on estic", ha defensat Espot, que ha afegit que així ho han corroborat els tribunals no admetent la querella que Higini Cierco va interposar contra ell. "Ha estat inadmesa a tràmit pel Tribunal de Corts, el Tribunal Superior i el recurs d'empara al Constitucional també ha estat inadmès", ha exposat. El candidat demòcrata ha lamentat que "hagi de ser sotmés a aquest escarni públic sobre la base de tergiversacions, mentides, difamacions i injúries que no només m'afecten a mi, també a la meva família".Espot ha indicat, sobre una possible resposta al contingut dels escrits, que "no vull que això interfereixi en el procés electoral i per això he mantingut reserva fins ara, però no tinguin cap dubte que em manifestaré, no sé si avui o passades les eleccions". Però també ha predit que accions com aquestes només perjudicaran als que les promouen. "Estic convençut que aquells que fan això, que tothom sap qui són, i aquells que indirectament es beneficien, que també sap tothom qui són, en recolliran els fruits i que això tindrà un efecte boomerang", ha asseverat.