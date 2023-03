DA advoca per un pacte d'Estat de salut que impliqui els professionals

Actualitzada 30/03/2023 a les 13:27

Xavier Espot ha proposat aquest matí un nou enfoc al pacte d'Estat de salut que es va plantejar la darrera legislatura. Després d'haver mantingut trobades amb els col·legis sanitaris i professionals de diferents àrees del SAAS el candidat demòcrata ha conclòs que ha de ser un instrument que impliqui "també tots els actors del sistema de sanitari" i que s'hi posi sobre la taula des de la necessitat d'atreure talent, a la de nous espais o la revisió de la reforma que s'ha introduït amb nous elements com el metge referent, la via preferent o la història clínica compartida. El "gran repte", ha exposat Espot, és "mantenir el sistema de salut pública d'excel·lència". L'aspirant a ser reelegit cap de Govern ha remarcat que durant la pandèmia es van demostrar les fortaleses del model que "no va col·lapsar" però també "ha descobert algunes debilitats que cal que afrontem". S'ha referit específicament a la salut mental i a la necessitat que disposi d'espais "més adequats", una qüestió que es vol resoldre amb l'ampliació de l'hospital amb l'edifici annex que s'hauria de construir a la parcel·la adjacent. "Aquest edifici nou ha de permetre ampliar espais per a serveis que estan tensionats", ha apuntat. Però Espot també ha recalcat els avenços aconseguits com ara que els psicòlegs passin a estar convencionats per la CASS. "És un pas endavant enorme sobretot per a les famílies amb menys recursos", ha defensat.Finalment sobre la reforma sanitària i la discussió sobre si ha assolit l'estalvi sanitari que es buscava, ha matisat que "no era una qüestió d'estalvi si no d'ordre, de protocol·lització, de garantia per al pacient. Allà on no ho hem aconseguit hauríem de plantejar-nos alguns retocs sense tocar el moll de l'os".