El preu mig del metre quadrat augmenta a 4.600 euros

Actualitzada 30/03/2023 a les 12:32

El preu mitjà de l'habitatge a Andorra ha pujat un 9,5%, arribant fins als 4.600 euros el metre quadrat, segons les conclusions extretes de l'informe del mercat immobiliari 2022-2023, elaborat per Engel & Völkers. La immobiliària indica que les parròquies amb majors encariments han estat Ordino i Canillo, amb un augment de l'11,9% i el 10,8%, respectivament.Escaldes-Engordany ha estat l'única zona que no ha registrat canvis, amb una mitjana de 5.500 euros el metre quadrat i un preu màxim de 9.000 euros. La immobiliària concreta que les zones residencials de Sa Calma i Can Diumenge són les que concentren la demanda de cases més grans, de fins a 500 m2. El 20% de les adquisicions són de nacionals, mentre el 40% són segones residències i el 40% restant són d'inversió.L'informe d'Engel & Völkers exposa que la parròquia massanenca està sent una de les zones amb més nombre de vendes per part d'estrangers, amb un perfil comprador compost sobretot per famílies de nacionalitat espanyola, francesa, alemanya i britànica. Els preus d'habitatge d'obra nova al Principat oscil·len entre els 3.800 euros el metre quadrat, a Sant Julià de Lòria, i els 5.600 a la parròquia escaldenca.