El Col·legi d'Odontòlegs ratifica per unanimitat el nou conveni amb la CASS

Actualitzada 30/03/2023 a les 14:11

El Col·legi d'Odontòlegs va donar ahir l'aval definitiu al conveni amb la CASS durant una assemblea en la qual els participants el van ratificar per unanimitat. Demà la presidenta del Col·legi, Celine Diet, signarà el text oficialitzant ja el nou instrument de relació entre la Seguretat Social i els professionals convencionats. Diet ha recordat aquest matí que van denunciat el contracte "perquè estava obsolet, portàvem 22 anys amb el mateix conveni i amb les mateixes tarifes" i ara no només s'han actualitzat preus si no que s'ha fet una valoració acte per acte per introduir noves tècniques o treure aquelles obsoletes. A tall d'exemple ha indicat que la nomenclatura vigent fins ara mantenia els empastaments dentals que contenen mercuri que ja no s'usen i que això ha estat penalitzant els pacients en el reemborsament dels empastaments que es posen en l'actualitat. A més, Diet ha lamentat que malgrat que el conveni ja fixa reunions periòdiques de seguiment entre ambdues parts per tractar disfuncions "no s'estava complint" i ara hi ha el compromís que sigui un òrgan realment efectiu.