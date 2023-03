Dimecres es van registrar temperatures d'estiu

Actualitzada 30/03/2023 a les 14:00

Les temperatures màximes d'ahir van pujar fins als 25,1 graus, sent el primer dia d'estiu de l'any al país, segons informa Acció Climàtica. La màxima va ser registrada a Borda Vidal, l'estació meteorològica situada a menys altura del Principat. Concretament, Acció Climàtica indica que la temperatura màxima d'ahir va ser 12 graus més alta del que seria normal per aquesta època i afegeix que el rècord de temperatura en aquesta estació va ser registrat el març del 2014, amb 26,8 graus. Lluís Rocafort va recordar ahir que la calorada que es va registrar el 2014 va provocar un fort i extens episodi d'allaus de neu humida. Segons el gràfic provisional d'evolució de les temperatures mitjanes diàries a l'estació del Roc de Sant Pere, l'episodi de calor d'ahir és el tercer d'aquest mes de març, sent el darrer el més calorós de tots.El servei Meteorològic preveu que l'arribada d'un front el dissabte farà augmentar la intensitat del vent i aportarà nuvolositat, així com una disminució notable de les temperatures que podria deixar nevades a l'extrem nord a la tarda. La cota de neu se situarà als 1.600 metres, mentre que a la nit podria baixar fins als 1.000 metres. Les temperatures màximes seran de 16 graus a Andorra la Vella i 2 al Pas de la Casa. El dia de les eleccions serà plujós, amb neu més abundant al nord. Les temperatures tornaran a baixar, amb màximes d'11 graus a la capital i -4 al Pas.L'entrada d'una falca anticiclònica de l'Atlàntic podria tornar a deixar dies assolellats a partir del dilluns, amb estabilitat al llarg de la setmana i temperatures normals per l'època de l'any, segons Meteo.