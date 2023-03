Canvi de llei per eliminar barreres arquitectòniques

Actualitzada 30/03/2023 a les 12:11

El ministre de Territori i Habitatge en funcions, Víctor Filloy ha presentat aquest matí l'avantprojecte de llei per la modificació de la Llei d'Accessibilitat. L'objectiu del text és canviar la normativa actual del 1995 per adaptar-la al context actual. Filloy ha puntualitzat que l'avantprojecte és una normativa que no ha aprovat el Govern, perquè es tracta d'un text consensuat i estabilitzat amb les entitats cíviques i socials del país en relació amb l'accessibilitat. El ministre ha afegit que la presentació del text serveix per informar d'un treball participatiu que es posarà a disposició del Govern parrupa l'analitzi i valori, si escau, la seva aprovació.Filloy ha explicat que ja no podem parlar d'accessibilitat per les persones amb discapacitat, sinó d'accessibilitat universal, per a totes les persones, i aquesta ha d'estar present en qualsevol situació quotidiana. D'aquesta manera, el text tracta tres dimensions l'arquitectònica, la digital i la cognitiva. Pel que fa a l'arquitectònica, s'estableix la importància de la supressió de barreres i l'eliminació d'obstacles. La digital estableix un disseny universal o formats alternatius d'accés a la informació (visual, auditiva, lectura de text a veu, lectura fàcil, etc.); formats alternatius de generació de la informació i de la informació audiovisual. Finalment, en la dimensió cognitiva, va dirigida a la comprensió de l'usuari, per a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental, d'edat avançada o minoria d'edat.