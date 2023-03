Alís afirma que Govern té "abandonat" Sant Julià

Actualitzada 30/03/2023 a les 13:19

Gerard Alís, cap de llista del PS SDP + a Sant Julià de Lòria, ha assegurat avui que "Sant Julià de Lòria és una abandonada del Govern, hi ha un desmereixement de la parròquia". Alís ha fet aquestes manifestacions en un acte electoral per reivindicar que aposten per un creixement sostenible i ecològic per minimitzar la dependència energètica i "sobretot descarbonitzar la nostra economia". Alhora, ha recordat que es decanten per les energies renovables i una gestió eficient dels boscos, que permeti aprofitar els recursos km 0, com la biomassa. El candidat ha recordat el projecte de xarxa de calor que s'havia de situar a Sant Julià amb base de biomassa per proveir d'energia els edificis públics de la parròquia i substituir les calderes. En aquest aspecte, Alís ha considerat que és un bon projecte, però que continua bloquejat per part del Govern pel tracte que dona a la parròquia.