Ajuts a la promoció de l'economia circular

La segona convocatòria prevista a la llei disposa d’un pressupost total de 150.000 euros

El Govern va aprovar ahir, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Sílvia Calvó, l’obertura de la convocatòria anual per a l’atorgament dels ajuts per a la promoció de projectes que fomentin l’economia circular. El programa té com a finalitat, tal com va explicar ahir el ministre portaveu i de Finances en funcions, Cesar Marquina, contribuir a la transició cap a una economia més circular i accelerar-la, i millorar l’eficiència dels recursos materials.



Les subvencions estan previstes a la Llei d’economia circular (LEC), la qual introdueix que la circularitat és un aspecte essencial de la