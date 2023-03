A empentes i rodolons

La campanya de PS SDP +. Els de Pere López han apostat per anar a totes a disputar el partit, sense por a rebre alguna targeta.

Cinquè i penúltim plat del nostre particular menú degustació. La d’avui és una d’aquelles propostes que han sobreviscut a mil i una remodelacions de la carta i del menú del dia del nostre restaurant de batalla. És l’estofat que ens van proposar per primer cop ara ja fa molts anys, que durant un temps va haver-hi força gent que demanava, que després va caure en l’oblit –sobretot després que deixessin de servir-lo amb trumfes– i que darrerament, i ja amb la recepta original recuperada, ha viscut una revifalla. L’estofat no és ara més bo que fa uns anys ni més