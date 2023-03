Un ingressat a l'hospital per covid

Actualitzada 29/03/2023 a les 18:49

Un pacient es troba ingressat a la planta de l'hospital per covid. El ministre Portaveu en funcions, Cesar Marquina, ha informat avui en la roda de premsa posterior al consell de ministres que actualment hi ha dinou casos actius, el que eleva la xifra total de casos a 47.930. Fins a la data, hi ha hagut 47.752 altes i 159 defuncions.L'executiu indica que des de l'inici del pla de vacunacions s'han administrat 161.423 vaccins per fer front al virus. 58.193 corresponen a primeres dosis, 57.564 a segones, 43.107 a terceres i 2.550 a quartes dosis. Per demanar hora de vacunació, Govern recorda que s'ha de concertar cita a través del telèfon 821955.