Actualitzada 29/03/2023 a les 07:01

La Universitat d’Andorra (UdA) va acollir ahir la lectura de la tesi doctoral que porta per títol Els noms de lloc i els fenòmens geològics perillosos. Andorra com a cas d’estudi, defensada per Xavier Planas Batlle i codirigida per Joan Tort Donada i Jordi Corominas Dulcet.