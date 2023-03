Temperatures altes i nevades a partir de la setmana vinent

Previsió meteorològica per avui

Actualitzada 29/03/2023 a les 09:51

La dorsal anticiclònica deixarà un cel enteranyinat per núvols alts☀️️a #Andorra

Avui les temperatures️assoliranel seu màxim de la setmana i seran anormalment altes per l'època de l'any

— Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) March 29, 2023

La dorsal anticiclònica present al país deixarà de nou un dia ben assolellat i càlid, amb temperatures que podrien arribar fins als 24 graus. El servei meteorològic alerta que els termòmetres assoliran avui el seu màxim de la setmana i seran "anormalment altes per l'època de l'any". A partir de demà i fins al cap de setmana les temperatures s'aniran normalitzant, amb un nou canvi de temps pel dissabte a la nit.La previsió indica que l'arribada d'un front farà augmentar la intensitat del vent i aportarà nuvolositat de cara al cap de setmana. Tanmateix, les temperatures baixaran notablement i a la nit es podrien produir nevades a l'extrem nord a partir dels 1.400 metres. El diumenge, el vent de nord encara bufarà amb intensitat, sent moderat de component nord a fons de vall i amb velocitats de fins a 120 km/h en altura. La cota de neu baixarà fins als 1.200 metres, produint nevades més abundants al nord del país i que es reduiran dilluns al matí.Meteo indica que, un cop passat aquest front, tornarà a entrar una falca anticiclònica de l'Atlàntic que deixarà dies assolellats i estables, amb temperatures normals per l'època de l'any.