Actualitzada 29/03/2023 a les 19:22

La Cambra de Comerç Indústria i Serveis ha organitzat aquesta tarda una taula rodona amb tres experts en mètodes alternatius de resolució de conflictes per donar a conèixer aquests mètodes, considerats "més eficients, menys costosos i més ràpids" per evitar la via judicial. La jornada ha tingut lloc al Centre de Congressos d'Andorra la Vella i ha comptat amb la participació dels advocats i mediadors, Juan Antonio Ruiz i Natàlia Flores, i l'economista Joan Lagen Vidal.