PS SDP+ vol crear un Pla nacional de mobilitat segur i sostenible

Actualitzada 29/03/2023 a les 15:20

El número quatre de la llista nacional de l'aliança socialdemòcrata, Pere Baró, ha manifestat avui la intenció del PS SDP+ de crear un Pla nacional de mobilitat segur i sostenible. Alhora volen que aquest combati la crisi climàtica i contribueixi a recuperar l'activitat econòmica i comercial. Baró ha declarat la importància que li donen dins del partit a promoure estratègies intermodals per arribar als centres urbans en transport públic i tenen la intenció de destinar terrenys de la perifèria a aparcaments.Els socialdemòcrates, d'altra banda, volen estudiar altres transports interns i de connexió amb Espanya i França com el tramvia, el metro aeri i el transport per cable. Però sobretot posen èmfasi al ferrocarril.Tanmateix, el segon suplent de la llista territorial laurediana, Marc Ferré, del PS SDP+ ha proposat avui la modernització dels centres escolars "hem de canviar la mentalitat i veure l'educació no com un cost sinó com una inversió", ha declarat Ferré. El suplent ha manifestat que "hem d'abastir i ser facilitadors de totes les eines possibles", ja que consideren que els docents han de poder exercir la seva feina d'una millor manera i alhora els alumnes han de tenir la millor experiència educativa possible. En aquest sentit, el candidat socialdemòcrata ha posat l'exemple de l'escola andorrana de Sant Julià de Lòria com a infraestructura que necessita modernitzar-se i adaptar-se.