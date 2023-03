PS SDP carrega contra Espot i s'erigeix com l'única força del canvi

Actualitzada 29/03/2023 a les 22:09

«Aquestes eleccions van de continuïtat o canvi, de DA o nosaltres». Així ho ha reivindicat aquesta nit el candidat de PS SDP, Pere López, al teatre comunal d’Andorra la Vella en l’acte de cloenda de la campanya electoral que ha aplegat un centenar de persones entre candidats i simpatitzants. Els candidats territorials de la capital, Quim Miró i Marian Sanchiz, i els números 4 i 5 de la llista nacional i a l’hora la representació més jove de la llista, Pere Baró i Laia Moliné, han estat els encarregats de fer els discursos inicials en els quals han carregat contra les polítiques de DA. «DA viu en una bombolla d’autocomplaença», ha afirmat Sanchiz, posant en dubte que «coneguin els problemes reals d’Andorra». «Farem que la gent pugui viure i treballar a Andorra, on ells vulguin, i no on vulguin els de DA», ha apuntat Baró. Després, i amb tots els candidats donant-li suport, López ha fet el seu discurs demanant el vot pel canvi i alertant del perill de votar «les noves formacions» fent referència a Concòrdia perquè fer-ho «fot portar a la continuïtat de DA».