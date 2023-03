Més salari, mateixos problemes

El debat de Diari TV entre Pallarés i Alís posa d’acord les dues formacions en la necessitat de recuperar poder adquisitiu, marcant l’habitatge com a gran repte.

Que els salaris i el poder adquisitiu han estat una de les qüestions cabdals del tram final de la legislatura és una evidència. Com s’han de fer aquests increments salarials és ara un dels eixos de la campanya. Ahir la cap de llista d’Acció, Judith Pallarés, i el candidat de Sant Julià de Lòria de la coalició PS SDP +, Gerard Alís, van posar sobre la taula la necessitat d’aplicar mesures per incrementar els salaris com una de les principals palanques per millorar el poder adquisitiu dels ciutadans. “Per nosaltres cal una pujada del salari mínim als 1.400 euros”, va