Manual per estovar el rival

El d’Escaldes-Engordany ha estat fins ara el que millor ha fet honor a la definició de ‘debat’, i alguns en van sortir estovats cap al casa com si haguessin passat tres dies a Caldea.

Després de quatre debats territorials, els candidats d’Escaldes-Engordany jugaven amb l’avantatge d’haver pogut veure les errades dels seus homòlegs en altres parròquies, i a fe de Déu que alguns no devien tenir la televisió gaire ben sintonitzada els dies precedents. Confesso que no tenia gaires esperances posades en aquest debat venint d’on veníem i que, al costat de la tele, l’ordinador reproduïa un partit en diferit de la segona divisió de futbol de l’Iran per si la cosa m’avorria massa i necessitava una mica d’entreteniment de qualitat. Però sorprenentment, no sé si per la bona alineació astral, per les rogatives

(29/03/23 07:05)