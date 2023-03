Liberals aposta per dotar els CAP de metges per descongestionar Urgències

Actualitzada 29/03/2023 a les 13:56

"Un gran país és un país que té una bona sanitat i una bona educació", ha defensat aquest matí el cap de llista de Liberals, Josep Maria Cabanes, a les portes de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. I per vetllar per la qualitat del sistema sanitari la formació aposta per una ampliació de l'hospital, construir un nou centre de dia i descongestionar el servei d'Urgències dotant de més serveis els Centres d'Atenció Primària (CAP) de les parròquies. "D'aquesta manera moltes visites que hi ha al servei d'Urgències podrien anar al CAP", ha indicat Cabanes. Per fer-ho factible s'hi haurien d'incorporar metges, ampliar els horaris d'atenció i fer torns de guàrdia els caps de setmana de manera rotatòria a les diferents parròquies. Cabanes ha defensat que el replantejament dl model d'atenció ha de servir per a que a Urgències es visitin els pacients que necessiten d'aquest servei més especialitzat mentre que els casos lleus tindrien una possibilitat d'atenció a proximitat del seu domicili.

El cap de llista liberal també ha exposat que caldria fer una revisió de l'hospital departament a departament per comprovar si estan ben dotats de recursos. I que l'ampliació de l'hospital ha de ser per sempre, un cop s'hagi definit quina capacitat té el país d'absorbir nous habitants.