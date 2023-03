La CEA farà una prova pilot de contractacions a l'Amèrica Llatina

Actualitzada 29/03/2023 a les 12:42

El director de la CEA, Iago Andreu, ha detallat aquest matí la proposta de la patronal per poder contractar en origen a països de l'Amèrica Llatina. En aquest sentit, Andreu ha defensat que "tècnicament serà una precontractació" doncs l'objectiu de la proposta de la CEA és poder "endreçar" els contactes que fan les empreses del Principat amb empreses de diferents països i així "ajudar a posar en contacte l'oferta i la demanda de treball".Tanmateix, Andreu ha reconegut que aquesta proposta no tindrà resultats a curt termini sinó que es començarà a posar en marxa una prova pilot a partir del proper estiu. De fet, el directiu ha remarcat que la proposta de la patronal sorgeix després de veure que les estacions d'esquí ja apliquen un sistema similar, si bé ha explicat que en el sector de l'esquí és més senzill perquè "no és un sector tant atomitzat i quan aquí és temporada alta allà no i a la inversa".D'altra banda, Andreu ha deixat clar que la proposta no ha de suposar cap modificació reglamentària i que, per tant, no pot suposar una precarització del mercat de treball. A més, ha defensat que si es busca mà d'obra en aquests països és perquè a Europa també hi ha una situació important de manca de treballadors.