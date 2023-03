La CASS renova els convenis amb metges i odontòlegs

Actualitzada 29/03/2023 a les 13:49

El consell d'administració de la CASS va aprovar en la reunió d'ahir els nous convenis negociats amb el Col·legi de Metges, que acabava avui, i el Col·legi d'Odontòlegs, que finalitzava demà, segons ha fet públic aquest matí. La parapública sanitària havia assenyalat la setmana passada que la signatura dels acords era imminent perquè s'havia arribat a una entesa amb els dos col·lectius.Els col·legis professionals de metges i odontòlegs havien denunciat els convenis que cobreixen el reemborsament dels actes mèdics per la CASS per reclamar una revisió de tarifes i finalment van arribar a un acord amb el Govern. Els preus dels actes de metges s'ha apujat un 10% i els dels odontòlegs, un 6%.La reunió d'ahir també va validar la proposta de Govern de la nova nomenclatura de professionals dels actes d'odontòlegs i estomatòlegs convencionats. L'actualització de tarifes d'actes, procediments i pròtesis inclou nous serveis com la fluorització, le segellament de fissures o la fèrula de descàrrega i a més s'eliminen tractaments obsolets, i es diferencien algunes prestacions segons el grau de complexitat, segons detalla la Seguretat Social en un comunicat.Informe favorable també hi va haver per a la proposta d'incrementar tarifes de desplaçament amb taxi individual i per a les d'allotjament i àpats. La revisió té en compte l'IPC del 2022 i altres criteris com l'augment de tarifes dels taxis a Andorra, indica la CASS. El consell d'administració precisa que també s'hauria de revisar la tarifa quilomètrica en cas d'utilitzar vehicle particular.La CASS va decidir en la reunió d'ahir nomenar el director de sistemes de la parapública, Xavier Morera, com representant de la Seguretat Social i el SAAS al Consell Andorrà d'Estadística.