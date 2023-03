La Cambra destaca que l'economia s'ha recuperat després de la pandèmia

Actualitzada 29/03/2023 a les 18:13

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis ha fet públic avui el balanç de les accions realitzades el 2022. L'entitat considera que ha estat un any en què l'activitat econòmica ha recuperat el ritme després de la pandèmia. Durant el 2022, un dels principals objectius de la Cambra, com a òrgan consultiu ha estat l'encaix d'Andorra a la UE i l'afectació que tindrien les empreses del país. Per aconseguir aquest objectiu, des de la institució s'ha contractat a un assessor per fer un seguiment exhaustiu de les negociacions i ha assignat un punt fix d'informació per als empresaris. D'altra banda, la cambra ha posat en marxa el Centre de Resolució de Conflictes Empresarials (CRCE), aquest servei assessora sobre quins són els procediments alternatius de resolució de conflictes, en què un tercer imparcial i neural resol una situació problemàtica.La Cambra ha posat en funcionament nous serveis adreçats a revitalitzar el teixit empresarial, concretament ha desenvolupat plans de dinamització del comerç pels comuns d'Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany i ha continuat amb el servei d'assessorament per resoldre dubtes a l'hora de crear una empresa. Per tal de connectar els estudiants amb les empreses l'òrgan ha creat 'Impuls Jove', una plataforma que permet als alumnes per trobar feina temporal com a primer contacte amb una empresa.Tanmateix, la institució ha reforçat les relacions internacionals per enfortir la col·laboració amb altres entitats foranes. La més rellevant va ser la missió comercial andorrana a Dubai, on quaranta empresaris andorrans van tenir l'oportunitat de viure una agenda comercial i institucional amb les associacions i empreses de Dubai. Quant a formacions, la Cambra ha ofert un total de 120 formacions on van assistir un total de 614 persones, un 33% més que l'any anterior.