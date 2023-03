L'A vol regular l'ús del mòbil a l'escola

Actualitzada 29/03/2023 a les 06:48

Liberals proposa regular l’ús dels dispositius electrònics durant l’horari escolar i durant les activitats extraescolars per tal de fomentar la presa de consciència de l’ús adequat de les noves tecnologies. La candidata número 8 de la llista nacional, Elsa González, va explicar ahir que actualment hi ha una dependència excessiva de les noves tecnologies, fet que provoca “una manca de llibertat dels infants i dels adolescents i que, a més, poden derivar en problemes de salut mental molt greus”. Des de Liberals es volen reforçar els programes d’acompanyament digital tant a l’escola com a l’entorn familiar, per protegir els menors de l’ús prematur o inadequat de les noves tecnologies. D’aquesta manera, González també va exposar que a través d’Andorra Telecom implementaran un sistema de verificació de l’edat per evitar que els menors puguin accedir per mitjà d’internet o les xarxes socials a continguts sensibles o inapropiats. La candidata liberal també va comentar que es revisaran els protocols d’assetjament escolar per tal de fer-los més efectius.