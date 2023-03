L'ACA supera els 11.000 socis

Actualitzada 29/03/2023 a les 19:29

L'ACA ha presentat avui en l'assemblea general ordinària, el balanç del 2022. El club va tancar l'any passat amb un total 11.055 socis, 525 més del 2021 i va proporcionar 5.019 serveis d'assistència pels socis, el que representa un total de 14 assistències al dia en viatge. D'altra banda, l'entitat ha presentat un resultat positiu de 208.581 euros que seran traspassats als fons socials de l'entitat. En la mateixa assemblea l'òrgan ha presentat tres prestacions noves: l'assistència en digital, l''airpot delay' i un nou programa de descomptes a Espanya i França amb 400 establiments de primeres marques.L'entitat va publicar a inicis de l'any anterior la seva app, en aquesta s'integra el carnet de soci, accés a tots els serveis del club com la trucada directa a les assistències de l'òrgan, geolocalitzar el servei d'emergència del vehicle, consultar les pòlisses d'assegurança i gestionar-ne les dades. D'altra banda, les assegurances emeses de l'ACA van tancar l'any 2022 amb 3.280 pòlisses i 2.050 socis assegurats. En el mateix informe, ha fet públic el percentatge dels riscos contractats el mateix any representant el 43% van ser de cotxe, un 40% de salut i vida, un 7% de viatge i un 10% altres. Una de les apostes que té l'entitat per aquest any és avaluar les oportunitats de la mobilitat en vertical, els drons, l'entitat ha tancat un acord amb la Cambra de Comerç per formar pilots i radiofonistes.Quant a la secció esportiva de l'ACA al 2022 va celebrar 4 proves esportives a territori nacional. Va comptar amb competicions com la Pujada Arinsal, el Ral·li d'Andorra, les proves de neu i gel GSeries i el Trofeu Andros. En la mateixa línia, l'entitat va continuar impulsant l'any anterior el programa Joves Pilots, on s'acompanyen els joves en el món de l'automobilisme. Tanmateix, el projecte digital ACA eSports, que pretenia impulsar els esports electrònics a Andorra, s'ha ampliat fins a tenir unes noves instal·lacions de l'ACA eSports Center, tant per a la secció formativa (ACADEMY) com per a l'equip (TEAM). A partir d’aquest 2023 ocuparan més de 200 m2 a la seu social de l’ACA, cosa que suposarà millorar les instal·lacions, tant en superfície com en tecnologia.