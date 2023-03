Espot defensa que amb la UE han de negociar "aquells que tenen la major capacitació"

Actualitzada 29/03/2023 a les 12:31

Xavier Espot ha demanat aquest matí davant de l'edifici administratiu de Govern que la negociació amb la Unió Europea l'ha de seguir liderant "el mateix grup de persones" perquè considera que la Comissió Europea "confia en el seu interlocutor, que som nosaltres". Així Espot ha remarcat que "ho dic des de la humilitat, però som els més capacitats" i ha reivindicat la necessitat de culminar una negociació que "acabarà en un bon acord per Andorra".El candidat de DA ha defensat que "aquest acord, en el cas que acabi favorablement, determinarà la prosperitat econòmica del nostre país durant molts anys" si bé ha deixat clar que no hi ha cap pressa per culminar la negociació. "Es vol confondre l'opinió pública per part d'alguns partits, creiem que hi ha una finestra d'oportunitat amb l'actual comissió i quan el consell de la comissió estigui presidit per Espanya, un fet que pot fer que puguem culminar un molt bon acord per Andorra, ara bé per nosaltres no és una qüestió innegociable si al final necessitem un any més per aconseguir un millor acord no tindrem cap mena d'inconvenient; estem negociant des del 2015 no pensem que haguem d'anar depresa si això compromet l'obtenció d'un bon acord" ha asseverat Espot.A més, el candidat a la reelecció ha posat en valor els acords que ja s'han aconseguit en matèries com el tabac o FEDA i ha demanat als partits que no instrumentalitzin les negociacions amb la UE. "La instrumentalització que fan els partits perquè per un coartat ens diuen: no sou transparents i heu de dir a la gent les coses com són, quan diem que compte que un no a l'acord podria posar en risc l'acord duaner resulta que fem alarmisme; arriba un moment que no sabem com encarar el debat i prefereixo encarar-lo des d'una vessant positiva" ha sentenciat Espot que ha deixat clar que "no és el moment de fer experiments, és el moment que aquesta negociació continuï pilotant aquesta negociació".