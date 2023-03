Els propietaris de terres demanen "fiscalitzar més" la inversió estrangera

Actualitzada 29/03/2023 a les 10:46

L'Associació de Propietaris de Terres Andorranes no edificades (APTA) ha reclamat als partits que concorren a les eleccions de diumenge "fiscalitzar més les inversions foranes i unes obligacions als promotors per mitigar l'impacte especulatiu" de l'urbanisme. Aquestes són algunes de les peticions que van plantejar en la reunió que han tingut amb cinc de les formacions que es presenten als comicis, divendres ho faran amb Andorra Endavant, per saber quines propostes urbanístiques contemplen i per exposar les demandes que tenen, segons informen aquest matí en un comunicat.L'APTA recalca que representen dues terceres parts de la superfície de terres no construïdes al país i es queixen de la "nul·la consideració que es té de l'associació per part del Govern i dels legisladors a l'hora d'aportar reflexions, estudis i punts de vista ". I incideix que qualsevol decisió que es prengui per part de l'administració sobre el model urbanístic "impacta directament en el patrimoni dels associats". El col·lectiu reitera que considera la llei d'urbanisme "obsoleta" que ha provocat un "creixement desmesurat" amb manca de de planificació global de les necessitats urbanístiques i una inversió estrangera "que fonamentalment està basada en la construcció i l'economia especulativa".L'associació demana als partits que poden arribar al Govern "més seguretat jurídica per protegir els terrenys" i una visió global de l'urbanisme per vetllar per la qualitat.