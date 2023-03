Adjudicats els treballs dels pisos amb suport del Solà d'Enclar

Actualitzada 29/03/2023 a les 16:28

Govern ha informat al BOPA d'aquest matí l'adjudicació dels treballs de condicionament de l'edifici Solà d'Enclar, que serà destinat a catorze habitatges amb suport del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA). L'empresa adjudicatària ha estat Construccions Roca i compta amb un pressupost d'1.087.432,34 euros per condicionar l'edifici. Els treballs hauran d'estar finalitzats en un termini de dotze mesos.Tal com va explicar l'executiu en consell de ministres el novembre de l'any passat, els catorze habitatges amb suport s'ubicaran en les dues plantes restants de l'edifici Solà d'Enclar, on s'ubica el centre residencial d'educació intensiva (CREI). Els pisos quedaran distribuïts en cinc i nou per planta i hauran de comptar amb tancaments i un accés independents a la del CREI, segons va indicar l'exministre Portaveu, Eric Jover.