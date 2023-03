Dispositiu de la policia pels 8.000 espectadors Snowrow

Actualitzada 29/03/2023 a les 14:17

La policia iniciarà aquesta setmana un dispositiu especial de seguretat a causa de la celebració del festival Snowrow, a Grau Roig. Els efectius desplegaran a la zona a partir de demà i fins a la matinada de diumenge per garantir la seguretat dels assistents, en la festivitat, està previst que hi assisteixin 4.000 persones dijous i 8.000 les nits de divendres i dissabte, segons ha informat aquest migdia la policia.L'operatiu estarà integrat per agents i comandaments de la Unitat de Seguretat Ciutadana, entre els quals hi haurà el Grup de Suport i de Manteniment de l'Ordre (GSMO); la Unitat de Seguretat Viària; l'Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal, i la direcció.