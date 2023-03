Detingut un home amb 12 grams de cocaïna i 5,6 d'MDMA

Actualitzada 29/03/2023 a les 14:35

La policia va arrestar ahir a la tarda a la frontera del riu Runer un turista de 27 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. L'home que accedia al país en un autobús, posseïa 12 embolcalls d'MDMA i tres bosses amb 8 grams de marihuana. Els agents van trobar la droga durant un control rutinari. El mateix dia en un altre control a la CG2, es va detenir a un home no resident de 30 anys amb tres grams d'èxtasi i 0,4 de marihuana, l'home va donar positiu en el control de tòxics. D'altra banda, la policia va arrestar dilluns a la tarda un resident de 54 anys que accedia al país per la frontera del riu Runer amb 1,1 grams de cocaïna.